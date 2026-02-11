Gonzalo Valle protagonizó un gigante escándalo hace pocos días en Ecuador, después de que se revelara que fue detenido y condenando a 20 días de prisión por manejar bajo los efectos del alcohol. El arquero ecuatoriano ya salió de la cárcel.

Ahora con una pretemporada prácticamente sin iniciar para el arquero y con la LigaPro comenzando el próximo fin de semana, en Liga de Quito tomaron una decisión para Valle. En la presentación, en la Noche Blanca quien tapó fue el histórico Alexander Domínguez.

Fue el director deportivo de los ‘Albos’, Eduardo Álvarez, el que confirmó que pasa con Gonzalo Valle: “Gonzalo Valle la está llevando. Cuando termine de cumplir su pena va a poder entrenar directamente con el club. Por ahora sigue privado de su libertad; solo pasa del cuarto a la rehabilitación y de la rehabilitación al cuarto”, avisó en La Red.

Por otro lado, el directivo no desperdició la oportunidad para recordarle a Valle que es su culpa esta situación. “Son situaciones que se dieron por decisiones que él tomó y en las que se equivocó“, comentó el directivo sobre el estado actual de Valle.

Gonzalo Valle era hasta convocado a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Se había reportado que Nunes estaba muy enojado con la situación de Valle, y aunque esto no se comprobó, también queda claro que el arquero ecuatoriano no comenzará la temporada en la LigaPro como titular. Debe ponerse a punto en los siguientes días.

Gonzalo Valle pidió disculpas a toda la hinchada de Liga de Quito

Tras todo el escándalo, Gonzalo Valle pidió disculpas, en lo que fue su última aparició en redes sociales: “Quiero ofrecer disculpas a la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todala institución por el momento que estoy atravesando. Asumo con total responsabilidad mis actos y las consecuencias que estos conlleven”, escribió en ese momento el arquero.

