Liga de Quito sigue sin ganar y estos son los señalados ¿se van con Tiago Nunes?

Liga de Quito empató contra Aucas en un partido en el que nuevamente fue ampliamente superado en LigaPro. El entrenador Tiago Nunes podría dejar el equipo a mitad de temporada y con esto podrían irse algunos jugadores.

En el empate contra Aucas fueron señalados Daniel De La Cruz, Deyverson, Rodney Redes y Gabriel Villamil. El paraguayo y el brasileño fueron dos de los refuerzos 2026 y su salida está descartada para junio.

En el caso del lateral ecuatoriano y el volante boliviano, ya en el 2025 fueron apuntados por los aficionados. Liga de Quito ha sido cuestionado por haber pagado 1 millón de dólares por la permanencia de Villamil.

En defensa, Gian Franco Allala y Luis Segovia no se salvan de los señalamientos, el uruguayo es etiquetado como lento en lo físico y en las reacciones, mientras tanto Segovia viene con su nivel en alza pero lejos de ser solución defensiva.

Tiago Nunes no ha encontrado un funcionamiento correcto en todo el año pese a que esta vez él tuvo decisión en los refuerzos. El DT brasileño acusó la diferencia de los días de descanso como variante para la mejoría de Aucas sobre Liga.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Deyverson llegó como el refuerzo estrella y solo lleva dos goles en Liga.

En resumen