Barcelona cayó goleado ante Cruzeiro en Brasil y los hinchas piden tres salidas: “No sirven para nada”

Barcelona SC no compitió en Brasil y se fue goleado 4-0 contra Cruzeiro y ahora los hinchas exigen las salidas de tres nombres.

Barcelona cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores enfrentando a Cruzeiro de Brasil, los ‘toreros’ ya estaban eliminados pero aún así querían hacer una presentación digna. Al final, no lo consiguieron y se fueron goleados 4-0, y como era de esperarse, los hinchas quieren las salidas de los culpables.

Los más señalados en este partido fueron Héctor Villalba, Jandry Gómez y el entrenador César Farías. El paraguayo fue improvisado como delantero centro pero tampoco rindió y lo más probable es que jugó su último partido como amarillo.

A Jandry Gómez otra vez la edad le pasó factura y no pudo estar a la altura de un rival de Copa Libertadores. El juvenil fue errático en defensa e intranscendente en ofensiva.

Una vez más, el más criticado fue César Farías, el DT venezolano plantó un equipo mixto pensando en el torneo local sabiendo que podría haber goleada de Cruzeiro. César Farías también podría ser cesado del cargo luego de la paralización de LigaPro.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

En resumen

4-0 fue la goleada de Cruzeiro a Barcelona SC en Copa Libertadores .

fue la goleada de a en . Héctor Villalba y Jandry Gómez fueron los jugadores más señalados del partido.

y fueron los jugadores más señalados del partido. César Farías alineó equipo mixto y podría ser cesado en la LigaPro.