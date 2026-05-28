El entrenador argentino Martín Anselmi podría regresar al fútbol ecuatoriano para entrenar a uno de los grandes en segundo semestre.

Uno de los entrenadores recientes que dejaron buena imagen en el fútbol ecuatoriano fue Martín Anselmi, el argentino fue campeón con Independiente del Valle y ahora lo quieren de regreso al torneo local. Uno de los grandes ya lo habría contactado.

Emelec quiere a Martín Anselmi como nuevo entrenador para el segundo semestre, según cuenta el periodista Washington Sánchez. El club azul está obligado a buscar variantes luego de que Alfredo Arias se acerque a renovar con Junior de Barranquilla.

No es el único nombre que ha trascendido, son hasta tres candidatos más los que tienen en una lista inmediata. La idea de la directiva era tener a un nuevo DT contratado el primero de junio, algo que parece no ocurrirá.

La planificación deportiva también está estancada hasta conocer si Luis Miguel Escalada deja el Deportivo Cuenca por Emelec o sigue con los azuayos. El ex jugador argentino tomará decisiones de los fichajes.

Emelec recién pudo respirar con algo de tranquilidad tras ganar al Macará de Ambato el fin de semana y poder salir de la liguilla de descenso. También habrá salidas de jugadores que no rindieron.

Los otros posibles candidatos de Emelec para junio

Para llegar a Emelec también suenan entrenadores que estuvieron en LigaPro como Juan Carlos ‘Pechón’ León, Gustavo Quinteros, entre otros. Estos se unen a la larga lista de los anteriores previamente nombrados como Rabanal, Zambrano y Robatto.

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Martín Anselmi ganó Copa y Recopa Sudamericana. Foto: Getty

En resumen