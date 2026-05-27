Con Alfredo Arias descartado: los nombres que suenan para ser el nuevo DT de Emelec

Arias seguirá siendo DT de Junior que le ofrecerá un nuevo contrato, y Emelec ahora va por otro entrenador.

Este miércoles 27 de mayo de 2026, la hinchada de Emelec se enteró que Alfredo Arias ya no será su nuevo DT. El entrenador uruguayo tendrá una oferta para renovar su contrato con Junior en Colombia, y todo parece indicar que la aceptará. Por lo cual, ahora son otros los nombres que suenan para el ‘Bombillo’.

Con Alfredo Arias descartado, para ser nuevo DT de Emelec suenan nombres como Flavio Robatto, Javier Rabanal y el último en sumarse es Octavio Zambrano, con el que también estuvieron conversando. La directiva del ‘Bombillo’ había revelado que el nuevo DT debería estar trabajando desde el 1 de junio.

Emelec no tiene un nuevo entrenador desde que decidieron terminar el ciclo de Vicente Sánchez. El club decidió que estos últimos partidos los dirija como interino Cristian Nasuti y todo parece indicar que él será el entrenador en el próximo partido ante Universidad Católica.

El ‘Bombillo’ quiere buscar un entrenador que les ayude a volver a llegar a los primeros lugares de la tabla de posiciones. Además, la directiva también tiene que trabajar en que su llegada sea rápida, para que no trabaje sobre la hora como le pasó a Sánchez.

Nasuti viene dirigiendo a Emelec en los últimos partidos. (Foto: Imago)

Alfredo Arias se había convertido en la principal opción para reforzar a Emelec, pero su fichaje en todo momento pareció imposible. El DT viene de ser campeón con Junior y ahora tiene al ‘Tiburón’ en una nueva final local, ahora contra Atlético Nacional.

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Los DT’s que suenan para Emelec

Para llegar a Emelec también suenan entrenadores que estuvieron en LigaPro como Juan Carlos ‘Pechón’ León, Gustavo Quinteros, entre otros. Estos se unen a la larga lista de los anteriores previamente nombrados como Rabanal, Zambrano y Robatto.

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