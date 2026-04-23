Alerta en Barcelona: Ponen a Darío Benedetto en planes de otro equipo

Barcelona SC encontró en Darío Benedetto su delantero titular, el argentino no solo ha aportado con goles si no que es un aporte ofensivo para la generación de juego, y ahora habría despertado el interés de otro club extranjero. Según medios locales, desde Argentina quieren repatriar al ex Boca Juniors.

En la transmisión del partido entre Barcelona y Mushuc Runa en Diblu, comentaron que Darío Benedetto está en planes de Gimnasia y Esgrima De La Plata para el segundo semestre.

Benedetto firmó un contrato de una temporada con Barcelona por lo que si no lo renuevan, el jugador se iría libre a final de temporada. Hoy el fichaje solo se podría dar con el ok de Barcelona.

Benedetto fue un pedido específico de César Farías y aunque se proyectaba que el sea el suplente detrás de ‘Toto’ Núñez, el ex Boca Juniors es de los goleadores del club con 4 tantos. Pese a rumores, es poco probable que Benedetto salga del equipo para este primer semestre, salvo que la oferta económica sea considerable.

Con dos años sin marcar y con un año sin mucha regularidad, también había dudas del estado físico del argentino, sin embargo entre Copa Libertadores y LigaPro ya acumula 15 partidos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Newells Old Boys – Benedetto

En resumen