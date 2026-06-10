Liga de Quito tendría su primer refuerzo para luego del Mundial

Liga de Quito aprovechó la para de la LigaPro por el Mundial para reforzar su plantilla, y ya habría el primer refuerzo. Liga de Quito tendría un nuevo fichaje para el segundo semestre.
Según dio a conocer el portal ECUAGOL, Kevin Velasco es nuevo jugador de Liga de Quito, proveniente de Mushuc Runa. El extremo izquierdo se sumará a los ‘albos’ para la reanudación del torneo
Kevin Velasco con 16 partidos jugados lleva 2 goles y 2 asistencias, lo curioso es que en dicha posición Liga de Quito ya tiene a Rodney Redes, Yerlin Quiñónez, Janner Corozo, Jeison Medina y Alexander Alvarado.
Con la llegada de Velasco, la suposición es que uno de los jugadores saldría para liberar un espacio en esa posición. Medina y Alvarado tendrían opciones de otros equipos para dejar Liga.
Los hinchas mientras tanto siguen pidiendo que Liga se refuerce en otros puestos más urgentes como la defensa, la línea de volantes centrales y creativos y un arquero si es que se va Gonzalo Valle.
Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.
Kevin Velasco – Leones del Norte
En resumen
- Kevin Velasco dejará Mushuc Runa para convertirse en el primer refuerzo de Liga de Quito de cara al segundo semestre.
- El extremo izquierdo registra 16 partidos jugados, 2 goles y 2 asistencias en lo que va de la temporada.
- Su incorporación genera una sobrepoblación en la banda, lo que aceleraría las salidas de Jeison Medina o Alexander Alvarado.