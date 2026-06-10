Michael Estrada dejaría Liga de Quito y tiene dos ofertas ¿se queda en LigaPro?

El delantero ecuatoriano Michael Estrada podría dejar Liga de Quito y revelan los sondeos que ha tenido para seguir su carrera.

Jeison Medina no sería el único delantero que deje Liga de Quito para el segundo semestre, Michael Estrada también se iría. Revelan dos ofertas que recibiría el ecuatoriano.

Según el periodista Alejandro Ruilova, Michael Estrada está en planes de clubes de China y de Rusia, aunque no hay oferta formal todavía. El delantero, según otros medios, había pedido salir.

El malestar principal del jugador era la carga de minutos que estaba recibiendo, sin embargo su situación se revirtió y Tiago Nunes lo volvió a alinear en gran cantidad de minutos.

La prioridad de Liga y Estrada son las ofertas del exterior, sin embargo desde LigaPro también lo habrían contactado Independiente del Valle y Emelec. Esto luego fue descartado.

En estos clubes, Estrada tendría mayor rol protagónico a lo que tiene en Liga, para el DT brasileño, Estrada corre por detrás de Deyverson en el rol titular como delantero.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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