Álvaro Montero finalmente será comprado por Vélez, que hará un importante esfuerzo económico para quedarse con el arquero colombiano de gran presente y buen futuro. El arquero se ha ganado un lugar en el ‘Fortín’ y ahora le dejaría varios millones al club que los prestó, Millonarios.

Vélez le notificó a Millonarios que hará uso de la opción de compra de Álvaro Montero, según reveló Pipe Sierra. El arquero colombiano se quedará en Argentina y esto le deja a Millonarios una venta por 1.8 millones de dólares. 1.4 solo por la opción de compra.

Millonarios factura con Montero 400 mil por el préstamo y 1.4 millones por la opción de compra efectiva. El arquero colombiano viene haciendo una temporada muy buena en el ‘Fortín‘ y también sonó hace poco para un gigante como Boca Juniors.

Tras sus buenos números, y posible convocatoria al Mundial 2026, Vélez no quiere riesgos y en las próximas semanas pondrá un importante dinero por Montero. El arquero también hace poco sumó minutos como titular en la Selección Colombia en los amistosos.

Álvaro Montero jugaría el Mundial 2026 con Colombia. (Foto: GettyImages)

El buen nivel de Montero incluso hizo que se especule con su titularidad de cara al Mundial 2026. No obstante, ese tema aún está en resolución y la última palabra la tendrá Néstor Lorenzo. Ante Francia, Montero quedó expuesto por varias situaciones y la hinchada lo criticó.

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Los números de Álvaro Montero con Vélez

En esta temporada con la camiseta de Vélez, Álvaro Montero ha jugado un total de 15 partidos entre todas las competencias. El portero colombiano solo recibió 11 goles y pudo dejar su arco en 0 en 7 ocasiones. Lleva en cancha más de 1.350 minutos.

El contrato de Vélez para Álvaro Montero

Vélez estaría trabajando en un contrato de 3 años para Álvaro Montero, de acuerdo a la información de Pipe Sierra. El nuevo sueldo que va a tener el arquero no ha trascendido.

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En síntesis:

Vélez Sarsfield comprará a Álvaro Montero tras notificar oficialmente el uso de su opción.

comprará a tras notificar oficialmente el uso de su opción. La operación total por Álvaro Montero dejará 1.8 millones de dólares a Millonarios.

dejará a Millonarios. El portero registró 7 vallas invictas y solo 11 goles recibidos en 15 partidos.