César Farías pasó la escoba y borró a estos jugadores de Barcelona SC para Copa Libertadores

Este miércoles 29 de abril de 2026 Barcelona SC enfrentará a Universidad Católica por la Copa Libertadores. Sin embargo, para este encuentro, César Farías sorprende a todos y vuelve a borrar a varios jugadores. El DT venezolano deja claro que no cuenta con estos jugadores.

El entrenador finalmente decidió que en este partido no jueguen Luca Sosa, Jonathan Perlaza y Sergio Núñez, los 3 jugadores fueron fichados en esta temporada, pero perdieron la confianza del entrenador. Farías se juega mucho en este partido.

Un recurrente en estas “ausencias” es el ‘Toto’ Núñez, el delantero ya no venía contando para Farías desde hace varios partidos; por lo cual, el club lo dejaría libre a mitad de temporada. El futbolista también quedó expuesto por sus declaraciones antes de jugar contra Boca.

Además, sorprende que el DT le baje el pulgar a dos jugadores como Luca Sosa y Jonathan Perlaza, ambos fichados para esta temporada, y que tuvieron minutos en los primeros partidos. Se desconoce si aparte de la decisión técnica haya otro motivo.

Barcelona SC necesita sumar 3 puntos de manera urgente en este partido, puesto que, la tabla ya tiene cortados a dos equipos como Boca Juniors y Cruzeiro, ambos con 6 puntos. Mientras, que Católica llega a este encuentro con 3 puntos y si gana se vuelve una luca de 3.

Publicidad

La tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores

Así está la tabla de posiciones del grupo D:

Club PJ V E D GF GC DG Pts Boca Juniors 3 2 0 1 5 2 3 6 Cruzeiro 3 2 0 1 3 2 1 6 U. Católica 2 1 0 1 3 3 0 3 Barcelona SC 2 0 0 2 0 4 -4 0

¿A qué hora juega Barcelona SC contra U. Católica y qué canal lo pasa?

Este miércoles 29 de abril de 2026 se termina la fecha 3 del grupo D en la Copa Libertadores con el partido de Barcelona SC ante Católica, el cual comenzará desde las 19H00 (EC). El partido se podrá ver por ESPN y Disney+.

Encuesta¿Hace bien Farías en borrar a estos jugadores? ¿Hace bien Farías en borrar a estos jugadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

César Farías excluyó a Luca Sosa, Jonathan Perlaza y Sergio Núñez para el partido de hoy.

excluyó a Luca Sosa, Jonathan Perlaza y Sergio Núñez para el partido de hoy. El encuentro de Copa Libertadores inicia a las 19H00 por ESPN y Disney+.

inicia a las por ESPN y Disney+. Barcelona SC ocupa el último lugar del Grupo D con 0 puntos y 4 goles recibidos.