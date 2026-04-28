Marquinhos rompe el silencio sobre lo difícil que es enfrentar a Luis Díaz: “Es un campeón…”

Luis Díaz protagonizó otro gran show en la Champions League en lo que ya es considerado uno de los mejores partidos de la historia de las semifinales del torneo. El extremo provocó un polémico penal y también marcó el cuarto gol de Bayern Múnich.

Ante este gran show de Luis Díaz, fue el mismo capitán del PSG, Marquinhos el que le dedicó palabras. El central brasileño reconoció lo que es el jugador colombiano y lo difícil que es enfrentar a un jugador como él en el mano a mano, como pasó en el cuarto gol.

“Es un campeón. Lo veo desde Liverpool y Colombia. Es muy difícil en duelos 1vs1 y aún más teniendo amarilla. Es muy difícil con amarilla defender a un jugador así, que quiere mucho en los duelos 1vs1″, comentó el capitán del PSG tras lo que fue esta gran llave.

Luis Díaz metió en problemas a una de las mejores defensas del mundo, puesto que, no solo le dio problemas a William Pacho, quien le hizo el penal. Mientras que, también quedó enfrentado a Marquinhos en otras ocasiones y lo superó con facilidad.

Luis Díaz confirmó en este partido que es uno de los mejores jugadores del mundo, debido a que, la mayoría de jugadas peligrosas en cancha pasaban por sus piernas para el Bayern. Es el gran responsable de que su equipo esté a 1 gol del PSG para la semifinal de vuelta.

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Los números de Luis Díaz en esta temporada

En toda la temporada con Bayern, Luis Díaz ha jugado un total de 46 partidos entre todas las competencias. Marcó 26 goles y dio 21 asistencias. Lleva en cancha más de 3.700 minutos. A final de año tiene la posibilidad de ganar un triplete.

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