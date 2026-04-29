Barcelona SC eligió el peor día de todos para hacer una mala presentación en Copa Libertadores. Los amarillos perdieron feo contra Universidad Católica y a falta de la ronda de revanchas, los amarillos están casi eliminados del torneo continental y sin chances de Copa Sudamericana.
Católica fue muy superior a Barcelona SC en el primer tiempo y supo cuando golpear la defensa del equipo amarillo que se quedó sin respuesta en todo momento. Incluso hasta Benedetto tuvo que insultar a sus compañeros y dejar una de las arengas más virales en lo que va del torneo.
La tabla de posiciones del grupo D en Copa Libertadores
Tras esta nueva derrota de Barcelona SC, así quedó la tabla de posiciones del grupo:
|Club
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Boca Juniors
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|3
|6
|U. Católica
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|Cruzeiro
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|1
|6
|Barcelona SC
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0
Ahora mismo Barcelona SC tiene el peor gol diferencia del grupo con -5 y 0 puntos. Por lo cual, al día de hoy se ve casi imposible avanzar a octavos de Libertadores y también es muy complicado meterse a jugar en la Copa Sudamericana. Católica, Cruzeiro y Boca tienen 6 puntos.
¿Cuándo volverá a jugar Barcelona SC en la Copa Libertadores?
La Copa Libertadores no frena para Barcelona SC y los amarillos ya tendrán que jugar la siguiente semana el 5 de mayo contra Boca Juniors, este encuentro puede marcar el fin de los ecuatorianos en este torneo:
- Barcelona SC vs Boca Juniors (5/5)
- Católica vs Cruzeiro (6/5)
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En síntesis:
- Barcelona SC ocupa el último lugar del Grupo D con 0 puntos y -5 goles.
- El delantero Darío Benedetto realizó una arenga viral tras la derrota ante Universidad Católica.
- El próximo 5 de mayo, el equipo ecuatoriano enfrentará a Boca Juniors en la Libertadores.