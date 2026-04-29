Barcelona SC eligió el peor día de todos para hacer una mala presentación en Copa Libertadores. Los amarillos perdieron feo contra Universidad Católica y a falta de la ronda de revanchas, los amarillos están casi eliminados del torneo continental y sin chances de Copa Sudamericana.

Católica fue muy superior a Barcelona SC en el primer tiempo y supo cuando golpear la defensa del equipo amarillo que se quedó sin respuesta en todo momento. Incluso hasta Benedetto tuvo que insultar a sus compañeros y dejar una de las arengas más virales en lo que va del torneo.

La tabla de posiciones del grupo D en Copa Libertadores

Tras esta nueva derrota de Barcelona SC, así quedó la tabla de posiciones del grupo:

Club PJ V E D GF GC DG Pts Boca Juniors 3 2 0 1 5 2 3 6 U. Católica 3 2 0 1 5 4 1 6 Cruzeiro 3 2 0 1 3 2 1 6 Barcelona SC 3 0 0 3 1 6 -5 0

Ahora mismo Barcelona SC tiene el peor gol diferencia del grupo con -5 y 0 puntos. Por lo cual, al día de hoy se ve casi imposible avanzar a octavos de Libertadores y también es muy complicado meterse a jugar en la Copa Sudamericana. Católica, Cruzeiro y Boca tienen 6 puntos.

¿Cuándo volverá a jugar Barcelona SC en la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores no frena para Barcelona SC y los amarillos ya tendrán que jugar la siguiente semana el 5 de mayo contra Boca Juniors, este encuentro puede marcar el fin de los ecuatorianos en este torneo:

Barcelona SC vs Boca Juniors (5/5)

Católica vs Cruzeiro (6/5)

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En síntesis: