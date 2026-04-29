Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Barcelona SC

Tras la derrota de Barcelona SC ante Universidad Católica: así quedó la tabla de posiciones del grupo

Barcelona SC no pudo con Católica y ahora mismo se está quedando fuera de todos los torneos continentales.

Barcelona SC está casi eliminado de todo tras perder contra Católica
© ImagoBarcelona SC está casi eliminado de todo tras perder contra Católica

Barcelona SC eligió el peor día de todos para hacer una mala presentación en Copa Libertadores. Los amarillos perdieron feo contra Universidad Católica y a falta de la ronda de revanchas, los amarillos están casi eliminados del torneo continental y sin chances de Copa Sudamericana.

Católica fue muy superior a Barcelona SC en el primer tiempo y supo cuando golpear la defensa del equipo amarillo que se quedó sin respuesta en todo momento. Incluso hasta Benedetto tuvo que insultar a sus compañeros y dejar una de las arengas más virales en lo que va del torneo.

La tabla de posiciones del grupo D en Copa Libertadores

Tras esta nueva derrota de Barcelona SC, así quedó la tabla de posiciones del grupo:

ClubPJVEDGFGCDGPts
Boca Juniors32015236
U. Católica32015416
Cruzeiro32013216
Barcelona SC300316-50

Ahora mismo Barcelona SC tiene el peor gol diferencia del grupo con -5 y 0 puntos. Por lo cual, al día de hoy se ve casi imposible avanzar a octavos de Libertadores y también es muy complicado meterse a jugar en la Copa Sudamericana. Católica, Cruzeiro y Boca tienen 6 puntos.

¿Cuándo volverá a jugar Barcelona SC en la Copa Libertadores?

Ver también

AC Milan se cansó y le pone este insólito precio a Pervis Estupiñán para que se vaya

La Copa Libertadores no frena para Barcelona SC y los amarillos ya tendrán que jugar la siguiente semana el 5 de mayo contra Boca Juniors, este encuentro puede marcar el fin de los ecuatorianos en este torneo:

  • Barcelona SC vs Boca Juniors (5/5)
  • Católica vs Cruzeiro (6/5)

Encuesta

¿Barcelona SC se quedará fuera?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • Barcelona SC ocupa el último lugar del Grupo D con 0 puntos y -5 goles.
  • El delantero Darío Benedetto realizó una arenga viral tras la derrota ante Universidad Católica.
  • El próximo 5 de mayo, el equipo ecuatoriano enfrentará a Boca Juniors en la Libertadores.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones