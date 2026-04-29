¿Reemplazo de Pedro Ortiz? Emelec se interesó en este arquero de la LigaPro

Pedro Ortiz viene haciendo una temporada muy irregular con Emelec, donde a comienzos de año protagonizó varios errores, y ahora últimamente volvió a destacar como uno de los mejores. Ante esto, la directiva del club estaría buscando un nuevo portero.

De acuerdo a la revelación de Sebastián Decker, Emelec estaría muy interesado en el portero de Deportivo Cuenca, Facundo Ferrero. El arquero argentino viene siendo titular en el equipo ‘Morlaco’ y la directiva azul vería con buenos ojos ir por él.

Ya desde su posicionamiento como nueva directiva, José Giménez y Christian Noboa estaban buscando un nuevo arquero para Emelec. Ahora contratar al portero titular de un equipo de LigaPro y Copa Sudamericana, se ve como una misión complicada.

Históricamente Emelec se ha caracterizado por comprar arqueros que brillen en Deportivo Cuenca, tal como fue el caso de Javier Klimowicz y Esteban Dreer. Ambos porteros primero pasaron por el Cuenca y luego fueron a brillar con la camiseta de Emelec.

Pedro Ortiz es titular y figura de Emelec. (Foto: Imago)

Por otro lado, Pedro Ortiz también viene arrastrando una lesión crónica en una de sus manos, por la cual, se ha visto atendido en varias ocasiones. El portero viene de años muy complicados con el ‘Bombillo’ donde le ha tocado ser figura y muchas veces no tuvo cambio.

Publicidad

Los números de Pedro Ortiz en esta temporada

El ‘Candado’ en toda la temporada ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. El portero ha recibido ya 13 goles y pudo dejar su arco en otros 3 partidos. Tiene contrato con el ‘Bombillo’ hasta finales de la temporada 2026.

Las estadísticas de Facundo Ferrero en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Deportivo Cuenca, Facundo Ferrero ha jugado un total de 15 partidos entre todas las competencias. Recibió ya 17 goles y dejó su arco en 0 en otras 6 ocasiones. Lleva en cancha poco más de 1.000 minutos. Tiene contrato hasta finales de 2026.

Encuesta¿Debe Emelec fichar a otro arquero? ¿Debe Emelec fichar a otro arquero? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Emelec busca fichar a Facundo Ferrero , actual portero titular de Deportivo Cuenca .

, actual portero titular de . Pedro Ortiz registra 13 goles recibidos en 11 partidos durante la presente temporada.

registra 13 goles recibidos en 11 partidos durante la presente temporada. Ambos arqueros, Ortiz y Ferrero, mantienen contratos vigentes hasta finales de 2026.