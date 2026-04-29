Barcelona perdió otra vez en Libertadores y los hinchas piden tres salidas

Barcelona SC está virtualmente eliminado de la Copa Libertadores, salvo que haya un milagro. La derrota 1-2 contra U. Católica fue el colmo para los hinchas quiénes exigen tres salidas.

Héctor Villalba, Miguel Parrales y César Farías fueron los más apuntados por los hinchas de Barcelona. Los dos primeros encadenan tres partidos seguidos siendo de los más criticados.

El extremo paraguayo y el delantero ecuatoriano han tenido un nulo aporte ofensivo pese a que son variantes fijo para César Farías. Villalba es el extranjero con más chances de irse con el ‘Toto’ Núñez.

César Farías no ha podido levantar a Barcelona ni en LigaPro ni en Libertadores, quedándose cada vez más lejos de Independiente de Valle en el torneo local y último en Copa con 0 puntos.

Farías tiene seis meses más de contrato y su situación también entrará en análisis a mitad de temporada. El DT había hecho una campaña prometedora con dos clasificaciones desde fases previas.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.