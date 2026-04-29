Fue seleccionado nacional y Barcelona lo quiere como refuerzo

El semestre irregular de Barcelona SC hará que varios cambios se den en la plantilla de los ‘toreros’, entre ellos posibles refuerzos. Un seleccionado sudamericano podría llegar al plantel de César Farías.

Según medios locales, Rómulo Ótero, ex seleccionado de Venezuela, es uno de los jugadores que el DT piensa para reforzar el mediocampo. Es la segunda vez que Farías quiere al enganche para los ‘toreros’ tras buscarlo a inicios de año.

Actualmente Otero se encuentra en el Criciuma de la Serie B de Brasil y estaría dispuesto a regresar a un equipo con chances de jugar en la Copa Libertadores. Otros rumores ponían a Damían Díaz como un posible regreso al equipo amarillo para este 2026.

En el tema salarial, Barcelona no tendría problema en igualarle el salario que recibe el volante de 33 años. El primer semestre del 2025 estuvo en Nacional de Uruguay.

En el tema de extranjeros, Sergio ‘Toto’ Núñez, Héctor Villalba, y Matías Lugo podrían salir, los dos primeros por rendimiento y el tercero por ofertas desde el exterior.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Rómulo Otero – Selección de Venezuela.

En resumen