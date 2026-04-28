Moisés Caicedo fue anunciado como recientemente renovado por el Chelsea, sin embargo la nueva firma no impedirá a que otro gigante de Europa intente sacarlo de Inglaterra. El volante ecuatoriano recibiría una oferta que lo metería en la historia de los traspasos.

Según portales internacionales, Moisés Caicedo recibirá una oferta del PSG de Francia para la siguiente temporada europea. El club sigue a Caicedo desde hace ya dos mercados de transferencia.

Su cláusula de salida supera los 400 millones de euros, sin embargo el Chelsea aceptaría cerca de 230 millones de euros para dejarlo ir. Esto lo convertiría en el traspaso más caro de la historia.

El Chelsea renovó a Moisés Caicedo hasta el 2033, un contrato que en principio estaba firmado hasta el 2029. El nuevo salario de Moisés Caicedo subiría hasta los más de 12 millones de euros al año.

Moisés Caicedo pasó del Brighton al Chelsea por 135 millones de euros, es titular indiscutible y lleva ya dos títulos. El objetivo del club es al menos clasificar a la siguiente UEFA Champions League.

Los números de Moisés Caicedo en Chelsea en esta temporada

En toda la temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 42 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia. Su valor de mercado es de 110 millones según TransferMrkt; siendo el volante defensivo más caro del mundo.

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Moisés Caicedo – Selección Ecuador.

En resumen