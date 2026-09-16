Liga de Quito cae eliminado de la Copa Libertadores y los hinchas explotan contra este jugador: “Debe irse ya”

Liga de Quito cayó eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final contra Palmeiras y los hinchaes explotaron contra un señalado.

Liga de Quito cayó eliminado de la Copa Libertadores ante Palmeiras y los hinchas no aguantaron a algunos jugadores y en redes explotaron contra nombres específicos, pidiendo que no vuelvan a tener minutos en el equipo ‘albo’.

El primero es Sebastián González, el volante ecuatoriano fue criticado en partidos anteriores y en este encuentro fue el responsable directo del primer gol de Palmeiras tras un mal rechazo en el área.

El segundo es Richard Mina, el defensor cometió la falta que terminó en el penal que Palmeiras cambió por gol y el 1-2. Mina fue uno de los más cuestionados desde el año pasado.

El tercero, también criticado desde su llegada es Janner Corozo, el extremo ecuatoriano costó 1 millón de dólares pero su aporte en ataque ha sido nulo en la llave.

Para mala suerte de los hinchas de Liga que piden las salidas, el central fue recientemente renovado y los otros dos fueron fichados recién para este año, por lo que salvo una venta costosa, no podrán salir.

El único torneo que le queda por jugar a Liga de Quito

Liga de Quito solo puede aspirar a ganar la Copa Ecuador, en LigaPro quedó a más de 20 puntos de diferencia con Independiente del Valle y acaba de caer en Libertadores.

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