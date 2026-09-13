Edinson Mero es una de las figuras de LigaPro y daría el salto a un grande de Ecuador

Edinson Mero es una de las figuras de LigaPro, siendo goleador con Guayaquiil City y para el 2027 podría dar el salto a un grande.

Edinson Mero se convirtió en una de las grandes sorpresas de la LigaPro 2026. Su gran temporada con Guayaquil City podría llevarlo a dar el salto a uno de los clubes más importantes del fútbol ecuatoriano.

El delantero aparece en el radar de Barcelona SC y Liga de Quito, dos instituciones que estarían interesadas en contar con un nuevo delantero para la próxima temporada. Barcelona ya comenzó a proyectar su plantilla de 2027 y Mero aparece entre las alternativas.

El rendimiento de Mero explica el interés de los grandes. El atacante suma 13 goles y 4 asistencias en 29 partidos de LigaPro, cifras que lo mantienen en la pelea por ser el máximo goleador del campeonato.

A sus 28 años, Mero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Antes de consolidarse en Guayaquil City, pasó por clubes como Delfín, Sport Boys, Atlético Porteño y Santa Rita, además de convertirse en el máximo goleador histórico del conjunto ciudadano con 42 tantos.

Barcelona necesita un nuevo delantero en caso que se de la salida del argentino Darío Benedetto, mientras que Liga de Quito no renovará al brasileño Deyverson luego de diciembre.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Edinson Mero – Guayaquil City.

En resumen