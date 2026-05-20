Liga de Quito ya tiene dos clubes interesados en Gonzalo Valle

Liga de Quito podría perder a Gonzalo Valle, ya revelaron las dos ofertas que tiene y en lo económico son superiores.

Liga de Quito trabaja en los nuevos fichajes para el segundo semestre pero también debe alistarse para salidas. Gonzalo Valle es quizás el jugador con más opciones para irse y ya revelan las ofertas que tiene en el exterior.

Cruz Azul y Atlante de México son los dos equipos que estarían interesados en el portero de la Selección de Ecuador. En lo económico, los clubes de la Liga MX pagan cerca del doble o triple que en LigaPro.

Gonzalo Valle irá al Mundial 2026 según las convocatorias recientes y el momento que atraviesa el golero. Liga de Quito podría esperar hasta luego de la Copa para decidir venderlo.

Liga cobraría al menos 1 millón de dólares por su arquero titular, mientras que reportan que no ficharían a otro arquero para el segundo semestre. Alexander Domínguez cerraría el año como titular en el arco de Liga.

A inicios de año cuando Gonzalo Valle ya tenía chances de irse, los ‘albos’ buscaron al arquero Nelson Insfrán de Gimnasia y Esgrima De La Plata. Hoy es poco probable que usen cupo de extranjero para el arco.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Nelson Insfrán estuvo en planes de Liga de Quito. Foto: Getty

En resumen