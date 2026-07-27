Arsenal hará una primera oferta por Vini Jr. y este sería el gigante sueldo que le pagarían

Mientras en Real Madrid quiere un sueldo de 30 millones, esto es lo que le pagaría Arsenal a Vini Jr.

El mundo del fútbol está muy atento a la novela de mercado que se viene protagonizando entre Real Madrid, Arsenal y Vini Jr. El jugador brasileño aún no renueva su contrato, mientras que los ‘Gunners’ estarían dispuestos a hacer historia por él.

De acuerdo a la revelación de Florian Plettenberg, Arsenal está listo para hacer su primera oferta oficial para fichar a Vini. El Real Madrid también está al tanto y ahora le acercó una nueva opción de renovación al jugador. Aunque el movimiento es muy difícil, los campeones de Premier lo quieren intentar.

El sueldo que Arsenal le pagaría a Vinicius Jr.

Según informes de la prensa inglesa, Arsenal está dispuesto a convertir a Vinicius en el jugador mejor pagado de su historia. Los cañoneros le ofrecerían al brasileño un salario de 400.000 mil euros por semana, más de 20 millones de euros al año.

El Arsenal haría su primera oferta por Vinicius. (Foto: Captura de pantalla)

Por otro lado, si se concretara la llegada de Vini a jugar en el Norte de Londres, el brasileño pasaría a ser el mejor pagado de la actual plantilla, superando a jugadores como Bukayo Saka, Declan Rice, Piero Hincapié y otros que fueron campeones de Premier League en el 2026.

El jugador con mejor salario en Arsenal

Actualmente, el jugador con mejor sueldo en Arsenal es Bukayo Saka, quien recibe por temporada un sueldo cercano a los 19.5 millones de euros, de acuerdo a Capology. Otros jugadores como Gabriel Jesus también ganan un sueldo cercano a los 18 millones.

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