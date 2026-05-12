Este jugador no se marchará de Barcelona SC y se encomienda a su contrato que es hasta finales de 2026.

Barcelona SC logró clasificar en la Copa Ecuador en esta jornada, con un gol en el final del tan cuestionado Sergio ‘Toto’ Núñez. A lo largo de las últimas semanas se informó que el delantero ya no entraba en planes del club y sería vendido, sin embargo, ahora fue el mismo jugador el que rompió el silencio.

En diálogo con DSports después de conseguir la clasificación en la Copa Ecuador, el ‘Toto’ fue muy claro con el tema de su contrato y reveló que él firmó hasta finales de 2026. Por lo cual, a priori su salida se estaría poniendo algo complicada para el club.

“No he visto nada. No uso mucho las redes, porque es medio tóxico. Me entero acá por vos (lo de su salida). Yo tengo contrato hasta diciembre, por contrato me tendría que quedar hasta diciembre, pero bueno después se analizará lo que pida la directiva”, comentó el jugador.

El ‘Toto’ fue muy criticado por sus declaraciones en la previa de un partido entre Barcelona SC y Boca, y desde entonces no había vuelto a jugar con los amarillos. Ahora para sorpresa de todos regresó primero a la convocatoria, tuvo minutos y luego pudo marcar un gol.

🗣️ "TENGO CONTRATO HASTA DICIEMBRE"



🟡 Sergio Toto Núñez sobre los rumores de una posible salida de Barcelona SC a mitad de temporada.



🎙️ @karolinadavilac pic.twitter.com/UjNNaAwhzB — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) May 12, 2026

En caso de no acordar la salida entre ambas partes, para Barcelona SC empieza a ser complicado que algunos jugadores se vayan. El club tiene que cerrar primero estas salidas para luego traer nuevos refuerzos y en el caso de los extranjeros solo puede hacer dos cambios.

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Los números de Sergio Núñez en Barcelona SC

El ‘Toto’ llegó como una importante esperanza de gol para los amarillos, pero se ha demorado en convertirse en esa realidad. En estos primeros 6 meses, el delantero apenas ha jugado 9 partidos entre todas las competencias, solo ha marcado 1 gol en poco más de 300 minutos.

Las otras salidas que tendría Barcelona SC

Barcelona SC también estaría trabajando en las salidas de jugadores como Tomás Martínez, Miguel Parrales, Luca Sosa, por rendimiento, mientras que con otros jugadores esperarían ofertas que puedan llevar a sus respectivas salidas a mediados de 2026.

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En síntesis:

Sergio ‘Toto’ Núñez anotó el gol de la clasificación de Barcelona SC en Copa Ecuador.

anotó el gol de la clasificación de Barcelona SC en Copa Ecuador. El delantero uruguayo confirmó que mantiene un contrato vigente hasta diciembre de 2026 .

. Núñez registra un solo gol en nueve partidos jugados durante sus primeros seis meses.