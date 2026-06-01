El insólito golpe que la UEFA le dio a William Pacho, pese a nuevo valor y ganar la Champions League

William Pacho es uno de los mejores defensas del mundo y lo demostró al ganar su segunda Champions League, siendo una figura con el PSG. El ecuatoriano es uno de los jugadores más regulares del club, sin embargo, la UEFA tomó una insólita decisión.
Después de terminar la última edición de la Champions League, la UEFA reveló el once ideal de la temporada. Donde se destaca la insólita ausencia de William Pacho. El central ecuatoriano acabó debajo de Gabriel en la consideración del equipo de la temporada.
¿Cuál es el once de la temporada en la UEFA Champions League?
Así quedó el once de la temporada en la Champions League:
- Raya
- Llorente
- Marquinhos
- Gabriel
- Nuno Mendes
- Olise
- Rice
- Vitinha
- Kvaratskhelia
- Kane
- Dembélé
Gran domino del PSG en el once de la temporada, pero nuevamente ese “poderío” le acaba costando a William Pacho. El central ecuatoriano se queda afuera también para no tener a tantos jugadores del mismo equipo en el once ideal de la temporada.
El once de la temporada de la Champions League. (Foto: UEFA)
El nuevo valor de mercado de William Pacho
William Pacho también tiene un nuevo valor de mercado, puesto que, según la actualización de Transfermarkt, el central tiene un precio ahora de 80 millones de euros. Siendo ahora mismo el segundo ecuatoriano con valor más caro en toda la plantilla de ‘La Tri’.
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En síntesis:
- La UEFA generó polémica al excluir a William Pacho del once ideal de la Champions League, prefiriendo en su lugar al defensor Gabriel del Arsenal.
- El PSG dominó la alineación de la temporada con la inclusión de Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha y Ousmane Dembélé.
- Tras consagrarse bicampeón de Europa, la cotización de Pacho ascendió a 80 millones de euros en Transfermarkt, consolidándose como el segundo jugador ecuatoriano más valioso.