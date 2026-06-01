El insólito golpe que la UEFA le dio a William Pacho, pese a nuevo valor y ganar la Champions League

La UEFA le da un golpe a William Pacho, aunque ganó la Champions League con el PSG.

William Pacho es uno de los mejores defensas del mundo y lo demostró al ganar su segunda Champions League, siendo una figura con el PSG. El ecuatoriano es uno de los jugadores más regulares del club, sin embargo, la UEFA tomó una insólita decisión.

Después de terminar la última edición de la Champions League, la UEFA reveló el once ideal de la temporada. Donde se destaca la insólita ausencia de William Pacho. El central ecuatoriano acabó debajo de Gabriel en la consideración del equipo de la temporada.

¿Cuál es el once de la temporada en la UEFA Champions League?

Así quedó el once de la temporada en la Champions League:

Raya

Llorente

Marquinhos

Gabriel

Nuno Mendes

Olise

Rice

Vitinha

Kvaratskhelia

Kane

Dembélé

Gran domino del PSG en el once de la temporada, pero nuevamente ese “poderío” le acaba costando a William Pacho. El central ecuatoriano se queda afuera también para no tener a tantos jugadores del mismo equipo en el once ideal de la temporada.

El once de la temporada de la Champions League. (Foto: UEFA)

El nuevo valor de mercado de William Pacho

William Pacho también tiene un nuevo valor de mercado, puesto que, según la actualización de Transfermarkt, el central tiene un precio ahora de 80 millones de euros. Siendo ahora mismo el segundo ecuatoriano con valor más caro en toda la plantilla de ‘La Tri’.

Publicidad

Encuesta¿Pacho merecía estar en el once de la UEFA? ¿Pacho merecía estar en el once de la UEFA? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: