Raúl Guerrón, mundialista con Ecuador en 2002, falleció a los 49 años

La leyenda de la Selección de Ecuador estaba luchando contra el cáncer de estómago y se confirmó su fallecimiento.

Este lunes 1 de junio de 2026 el fútbol ecuatoriano vive un luto al perder a una de sus grandes leyendas y uno de sus primeros mundialistas. Raúl Guerrón falleció a los 49 años después de una incansable lucha contra el cáncer de estómago.

Raúl Guerrón formó parte de aquella camada histórica de la Selección de Ecuador que logró clasificar al Mundial 2002, el primer Mundial en la historia de ‘La Tri’. Guerrón fue titular en Korea-Japón y cumplió una gran labor bajo las órdenes del ‘Bolillo’ Gómez.

Guerrón llevaba varios meses luchando contra el cáncer de estómago y hace poco se hacía viral en redes sociales, la gestión de su familia buscando ayuda para que el jugador pueda realizarse los chequeos y atenciones necesarias para su enfermedad.

En su carrera como futbolista, Raúl Guerrón pasó por diferentes equipos en Ecuador como Deportivo Cuenca, Deportivo Quinto y también Barcelona SC. Algunos clubes ya se hicieron eco de esta noticia y enviaron ecos a su familia por este perdida.

En el Mundial de 2002, Raúl Guerrón acabó jugando los 3 partidos que disputó ‘La Tri’ en aquella copa del mundo. Además, también se destacaba por su polivalencia. Jugó varios partidos como central y también como lateral por la izquierda.

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Los números de Raúl Guerrón con la Selección de Ecuador

Raúl Guerrón jugó, en toda su carrera, 30 partidos con la Selección de Ecuador, entre todas las competencias. Disputó Eliminatorias, partidos de Copa América y también el Mundial 2002. Terminó su carrera en el 2009 cuando se retiró con los colores de Universidad Católica.