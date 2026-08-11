Lo quieren Emelec y Barcelona SC, pero Liga de Quito ya tomó esta decisión con Alexander Alvarado

Alexander Alvarado es la novela del mercado, pero en medio de todos los rumores, Liga de Quito tomó esta decisión.

Alexander Alvarado viene siendo una de las grandes novelas de este mercado de fichajes, puesto que, el extremo ecuatoriano se metió en planes de equipos como Barcelona SC y Emelec que lo vienen buscando para un fichaje. Entre tantos rumores, el club de la capital tomó una decisión.

Este martes 11 de agosto de 2026, Liga de Quito viajó a Brasil para jugar en la Copa Libertadores ante Mirassol. En medio de los jugadores convocados, se destaca la presencia de Alexander Alvarado. El delantero ecuatoriano ya se recuperó de su lesión.

Con Alvarado ya recuperado, Liga de Quito y Gustavo Álvarez decidieron que el jugador ecuatoriano viaje a Brasil y forme parte de la plantilla que jugará esta histórica llave. Este es un claro gesto de que en LDU aún cuentan con el futbolista.

Alvarado venía sin tener minutos con Nunes y ahora podría ganarse un lugar con Gustavo Álvarez en ataque. Ya el DT ha demostrado que confía en otros jugadores que Nunes venía ignorando, como es el caso de Michael Estrada que ahora es titular y figura.

Alvarado no se ha podido ganar un lugar en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Emelec venía muy interesado en el fichaje de Alvarado y Barcelona SC ya lo ha buscado en otras ocasiones. Por lo cual, esta novela de mercado podría apurarse y cambiar siempre y cuando se demuestre si Álvarez cuenta con el jugador para ser titular o variante constante.

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Los números de Alexander Alvarado en esta temporada

En toda esta temporada, Alexander Alvarado apenas ha jugado en Liga de Quito 14 partidos entre todas las competencias, en la mayoría de encuentros vino desde el banco de suplentes, puesto que, apenas sumó en cancha más de 500 minutos.

¿Dónde se podrá ver el partido de Liga de Quito contra Mirassol en Copa Libertadores?

Liga de Quito visita a Mirassol por los 8vos de final de la Copa Libertadores, el partido se juega primero en Brasil este jueves, 13 de agosto de 2026. Los aficionados podrán ver el partido por ESPN y también por el plan premium de Disney+.

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En síntesis:

Alexander Alvarado viajó con Liga de Quito a Brasil para enfrentar a Mirassol.

viajó con Liga de Quito a Brasil para enfrentar a Mirassol. Barcelona SC y Emelec buscaron el fichaje de Alexander Alvarado en este mercado.

buscaron el fichaje de en este mercado. 14 partidos ha jugado Alexander Alvarado con Liga de Quito durante esta temporada.