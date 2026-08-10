Barcelona SC despidió a César Farías y a todos sorprendió el jugador que acabó celebrando la salida del DT.

Este lunes 10 de agosto de 2026 se confirmó la salida de César Farías de Barcelona SC. El DT venezolano dejó el club en medio de los pésimos resultados que obtuvo en todo el semestre. Sin embargo, a todos sorprendió que un jugador acabó celebrando dicha misiva.

En la publicación de Barcelona SC confirmando que César Farías se iba del club se destacó el comentario de Luca Sosa, quien aplaudió que el entrenador venezolano se marche del club. Sosa este año regresó a usar los colores amarillos, pero se marchó.

Tras varios meses sin jugar y con César Farías teniéndolo como uno de sus descartes, Luca Sosa acabó saliendo del club. El central argentino se marchó a jugar al América Mineiro en Brasil, pero no había olvidado a su ex equipo ni al DT amarillo.

Durante las últimas semanas también se había informado de la aparente mala relación entre los jugadores y el DT. Farías estaban en el ojo de la tormenta por todos estos motivos y la derrota contra Macará fue la que le acabó dando fin a su ciclo.

Luca Sosa en el comunicado de la salida de Farías. (Foto: Captura de pantalla)

Fueron varios los jugadores que se acabaron yendo de Barcelona SC por pedido del entrenador. Algunos incluso ni tuvieron minutos de prueba como sí otros jugadores que no pudieron rendir como se esperaba, pero que aún siguen en el club.

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Los números de César Farías en Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC, César Farías ya ha dirigido un total de 34 partidos entre todas las competencias. Sumando 12 victorias, 9 empates y 13 derrotas. Son números muy malos que lo hicieron fracasar en Copa Libertadores, LigaPro y ahora también Copa Ecuador.

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