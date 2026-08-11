Juan Riquelme Angulo entró en planes de dos campeones de la Champions League

Juan Riquelme Angulo se metió en planes de los mejores equipos de Europa, a poco de debutar con la Selección de Ecuador.

Este martes 11 de agosto de 2026 se reveló que Juan Riquelme Angulo, el delantero de moda de la LigaPro, se metió en planes de grandes equipos del extranjero. El jugador de Independiente del Valle también estaría próximo a debutar con la camiseta de la Selección de Ecuador.

De acuerdo a la información de Primicias, el delantero ecuatoriano se metió en planes de equipos como Manchester United y FC Barcelona. El ecuatoriano se encamina a ser la siguiente gran venta de IDV.

Juan Riquelme Angulo viene siendo la gran sensación en el fútbol ecuatoriano después de los pasos que viene dando en IDV. Ya el jugador ecuatoriano llamó la atención de grandes clubes cuando destacó en el Sub-17 de la Selección de Ecuador.

Se espera también que este gran nivel de Juan Riquelme Angulo le dé frutos en los siguientes meses y el delantero ecuatoriano se gane un lugar con la Selección de Ecuador en los amistosos. Muchos piden al nuevo DT tenerlo en cuenta para comenzar este proceso.

Juan Riquelme Angulo es uno de los goleadores de IDV. (Foto: Imago)

El FC Barcelona ya hace poco fichó a un jugador ecuatoriano como Josué Caicedo, un joven defensa que está entrenando con el equipo filial. Mientras que el United desde hace varios meses quiere subirse a la “moda” de fichar jugadores ecuatorianos jóvenes.

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El valor de mercado de Juan Riquelme Angulo

En este momento, el valor de mercado de Juan Riquelme Angulo es de 350 mil euros, pero el jugador ecuatoriano solo dejaría IDV por una cifra superior a los 5 millones de dólares, que es una cantidad promedio en la que IDV viene vendiendo a sus jóvenes joyas.

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