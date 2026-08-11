Barcelona SC tiene un nuevo entrenador y se disipa la posibilidad de tener elecciones.

Este martes 11 de agosto de 2026 vienen sucediendo varias novedades en Barcelona SC, tras horas muy agitadas. El club amarillo ya tiene un nuevo entrenador hasta el mes de diciembre, después de que César Farías abandonara el cargo.

El nuevo DT de Barcelona SC hasta diciembre

Ahora mismo Barcelona SC ya tiene un nuevo DT hasta el mes de diciembre. El club amarillo oficializaría en las siguientes horas a Pablo Trobbiani como su nuevo entrenador. El estratega se quedaría como interino hasta el mes de diciembre, cuando ya se buscaría otro estratega.

Trobbiani ya viene trabajando con los amarillos en los últimos años y siempre llegó con un cuerpo técnico interino, sin embargo, ahora ya podrá asumir como fijo para los siguientes meses.

Trobbiani es el nuevo DT de Barcelona SC. (Foto: @BarcelonaSC)

Barcelona SC no tendrá más fichajes

Con esta agitación en el banquillo de Barcelona SC, no habrá más fichajes para el club amarillo, puesto que, ya se hicieron algunos con César Farías como DT y con Trobbiani, la plantilla que ya está sería la plantilla que ya termine la temporada y luego se darán contrataciones y más salidas.

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Ismael Blanco se ofrece como DT de Barcelona SC

En redes sociales se hizo viral como Ismael Blanco se “ofreció” a Barcelona SC. El delantero avisó de su amor al club y que los quiere dirigir para los próximos meses. No obstante, parece muy poco probable que llegue como nuevo DT, sobre todo por su corta experiencia.

No habrá elecciones en Barcelona SC

De acuerdo a la información de Eduardo Erazo, en Barcelona SC se hará una rueda de prensa este miércoles, 12 de agosto de 2026. El comunicador adelantó que se ve poco probable llamar a elecciones en este momento, en el directorio lo ven como “irresponsable”.