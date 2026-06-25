“Les perdonamos todo”: las disculpas de los hinchas de Ecuador a Enner Valencia y Sebastián Beccacece

Enner Valencia y Sebastián Beccacece son protagonistas de la clasificación de Ecuador a los 16vos de final del Mundial 2026. Fueron muy criticados y hoy cambiaron su historia.

Si bien Ecuador consiguió un triunfo histórico el día de hoy frente a Alemania por la fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026, no podemos perder de vista ni olvidar que en el pasado reciente los nombres de Enner Valencia y Sebastián Beccacece fueron duramente cuestionados, por decir lo menos. Ahora la situación cambió en demasía y los hinchas tricolores evidenciaron un cambio en sus opiniones.

Fuente: Getty Images.

Resulta que, tras lograr la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, distintos hinchas de Ecuador se hicieron presentes en las redes sociales con mensajes alentadores. Además, otros estuvieron en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y a la salida mostraron unas disculpas por los comentarios negativos hacia los rendimientos más recientes de Enner Valencia y Sebastián Beccacece.

“Si jugamos así estaríamos primeros. Si le hubiéramos ganado a Curazao estaríamos en el primer lugar, pero yo los perdono. A Enner y a Beccacece les perdono todo“; se puede apreciar en un video viral en redes sociales al término del duelo entre Ecuador vs. Alemania. Es así que los hinchas de Ecuador muestran su enorme felicidad y éxtasis tras un logro histórico en el Mundial 2026.

Enner Valencia y Sebastian Beccacece están perdonados @latriecu por la hinchada pic.twitter.com/Lyp6EjU9EX — Elizabeth Pazmino (@Elitap) June 25, 2026

¿Qué dijeron Enner Valencia y Sebastián Beccacece tras el triunfo de Ecuador ante Alemania en el Mundial 2026?

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Enner Valencia conversó con la prensa en zona mixta luego de la victoria de Ecuador ante Alemania por el Mundial 2026 y declaró: “Sabemos que ahora se viene un reto mucho más difícil y más complicado. No importa quién lleve la cinta, nosotros vimos quién habló en el vestuario y sabemos los líderes que tenemos en el equipo. Le digo al país que disfruten de esta clasificación”.

⚽🇪🇨 “Sabemos que ahora se viene un reto más difícil”, señaló el Enner Valencia, consciente de lo que afronta La Tri en la siguiente etapa del torneo, destacando la importancia de mantener el enfoque.



También se refirió a la capitanía y al rol dentro del grupo, indicando que… pic.twitter.com/FcCggh1p3p — El Universo (@eluniversocom) June 26, 2026

Sebastián Beccacece también charló con los medios y manifestó la siguiente premisa: “Yo desde que llegué acá me siento un mejor entrenador y eso se lo debo a Ecuador. Nosotros con los jugadores tenemos una relación hermosa. Le agradezco a todos y estoy feliz por el pueblo ecuatoriano porque se lo merecen. Amo a mi familia y al jugador lo tengo que querer como uno más. Soy un ser emocional y soy pasional porque defiendo a muerte a mis jugadores“.

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🇪🇨 Sebastián Beccacece, tras el histórico triunfo ante Alemania: "ME SIENTO MEJOR ENTRENADOR DESDE QUE LLEGUÉ A ECUADOR".pic.twitter.com/r8bJ1qG1jD — Samuel Vargas (@SVargasOK) June 25, 2026

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