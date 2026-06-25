“Vamos a hacer historia…” El contundente mensaje de Enner Valencia para todos los rivales de Ecuador en el Mundial 2026

Enner Valencia y una clara advertencia para los posibles rivales que tendrá 'La Tri' en los 16avos del Mundial 2026.

Enner Valencia salió a dar la cara tras la histórica victoria de Ecuador ante Alemania. El jugador se mostró muy emocionado por esta gran oportunidad que significa jugar los 16avos de la Copa del Mundo. El delantero ecuatoriano también mandó un mensaje a sus rivales.

Valencia está jugando su último torneo con la Selección de Ecuador y no pudo hacer lo que se esperaba de él en estos 3 primeros partidos, pero aún tendrá uno más para anotar un gol. El jugador advirtió que ahora sí Ecuador está para hacer historia.

“Nosotros no elegimos partidos. Estamos preparados para enfrentar a cualquiera y después el resultado solo Dios lo dirá”, comentó Valencia sobre la posibilidad de jugar contra México o contra Inglaterra en la fase de 16avos en la siguiente ronda del torneo.

Además, Valencia confirmó para lo que está Ecuador en esta Copa del Mundo. “Este resultado nos llena de confianza y de saber que estamos para hacer cosas importantes“, comentó muy contento tras esta histórica victoria para la Selección de Ecuador.

Enner Valencia fue titular en Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ahora mismo Ecuador está con la confianza a tope y Beccacece tiene a los 26 jugadores a disposición para jugar los 16avos de final. Seguramente el rival de ‘La Tri’ se acabará de confirmar entre el viernes y el sábado con el cierre de la zona de grupos.

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Enner Valencia juega su último Mundial con Ecuador

El máximo referente histórico en ataque de la Selección de Ecuador está jugando su último Mundial. Él confirmó que “Duele, pero se está haciendo a la idea”, de que ya no volverá a jugar en la Selección de Ecuador.

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