Varios jugadores de Barcelona SC terminan contrato en este 31 de diciembre con el club. La gran mayoría se marchará del plantel para el siguiente año. Sin embargo, también hay varios jugadores que aún tienen contrato que ahora se piensan su continuidad.

De acuerdo a la revelación de Leon Gabryel Pacheco, son 6 jugadores titulares y con contrato que no tienen segura su estadía en el club por decisión de la directiva, o por postura de los propios jugadores. Algunos futbolistas tendrían ofertas en la LigaPro y otros en el exterior.

Los jugadores del ‘Ídolo’ que ahora se piensan en seguir son: Janner Corozo, Octavio Rivero, Brian Oyola, Leonai Souza, Ignacio De Arruabarrena, Dixon Arroyo. Todos tienen, al menos una temporada más de contrato, pero no es seguro que sigan.

Uno de los que más encaminado tiene su salida de aquella lista es Leonai Souza. El volante brasileño ya reveló que es muy claro que él no cuenta para Ismael Rescalvo y por eso buscaría una salida. En LigaPro lo quieren, pero lo más seguro es que vaya al extranjero.

Varios titulares de Barcelona SC piensan en salir para 2026. (Foto: Imago)

Otro de los motivos que pone a los jugadores de Barcelona SC a pensarse su continuidad con el equipo amarillo, es que el club lleva varios meses sin pagarle el salario completo a casi toda la plantilla. Por esto, algunos también podrían declararse “libres” para fichar por otro equipo.

Las otras salidas fijas de Barcelona SC para 2026

De momento, en Barcelona SC hay salidas confirmadas de los siguientes jugadores: Gabriel Cortez, Aníbal Chalá, Franklin Guerra, Felipe Caicedo, William Vargas, Leonai Souza, Cristhian Solano, Bruno Caicedo y otro que también “intimó” para irse fue Gastón Campi.

Los millones que perdería Barcelona SC

Si estos 6 jugadores terminan saliendo de Barcelona SC y el club no les puede pagar y no saca nada por su ingreso, el ‘Ídolo’ terminaría perdiendo entre 2 y 5 millones por estas posibles ventas. Dinero que no vendría mal para un club con gran crisis financiera.

