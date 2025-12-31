Luis Fragozo desesperó a la hinchada de Emelec y aclara si se queda o se va

Luis Fragozo sorprendió a la hinchada de Emelec con una noticia que los hinchas no esperaban. El joven jugador del ‘Bombillo’ publicó un mensaje en el que avisó de una posible salida, pero luego lo tuvo que corregir y reveló si se queda o se va para 2026.

El primer mensaje de Fragozo en las redes sociales fue uno que decía: “Me voy con aprendizaje, orgullo y una hambre infinita de seguir creciendo”, entre otras palabras. El futbolista se mostraba muy agradecido con el club, con el cual debutó a los 15 años.

Al aclarar que se marchaba, los hinchas empezaron a cuestionar los motivos de su salida y también a criticar a los directivos por esta salida del jugador. No obstante, pocas horas después el mismo futbolista fue el encargado de rectificar en redes sociales.

“Este 2025 me dejó con mucho aprendizaje, y voy a seguir con el mismo orgullo y hambre de seguir creciendo“, escribió el joven jugador. Fragozo es pretendido por varios equipos de LigaPro, pero también llamó la atención de diferentes clubes de Europa.

Luis Fragozo se quedaría en Emelec para 2026. (Foto: Imago)

Fragozo terminó la temporada 2025 con varios partidos como titular en Emelec, en los que pudo demostrar su gran calidad y nivel que lo llevó a debutar con apenas 15 años. El jugador no contaba para Guillermo Duró en el comienzo, pero se ganó un lugar.

Los números de Luis Fragozo en esta temporada

En toda la temporada con Emelec, Luis Fragozo acabó jugando un total de 12 partidos entre todas las competencias. El joven atacante sumó en cancha más de 312′ minutos. El jugador solo dio 1 asistencia, ya que apenas sobre el final fue titular.

El valor de mercado de Luis Fragozo

Emelec esperaría vender a Luis Fragozo a cualquier otro equipo en Europa en los siguientes años por más de 5 millones de dólares. El jugador de apenas 15 años apuesta por seguir creciendo a un gran nivel en la LigaPro en el siguiente año y ahí salir a Europa.

