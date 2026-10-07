Los dos jugadores de Liga de Quito que se ofrecen a la Selección de Ecuador

Dos de los jugadores de Liga de Quito se ofrecieron a la Selección de Ecuador en medio de la búsqueda de Marcelo Gallardo de nuevos elementos.

En medio del recambio y el nuevo proceso que Marcelo Gallardo lleva adelante con la Selección de Ecuador, dos jugadores de Liga de Quito parecen tener claro que quieren ser parte de la Tricolor. Uno de ellos incluso es extranjero, pero ambos se ofrecieron de una manera bastante particular para estar en las próximas convocatorias.

Los protagonistas son Deyverson y Michael Estrada. El delantero brasileño aprovechó una de las camisetas de Ecuador utilizadas durante la gira por Asia y, con humor, publicó un mensaje en el que dejó entender que tanto él como Estrada iban rumbo a la Selección.

Justamente, Michael Estrada fue uno de los nombres que los aficionados pidieron para la Tricolor después de los últimos amistosos. El delantero atraviesa un buen momento con Liga de Quito y su rendimiento contrasta con lo mostrado nuevamente por Jordy Caicedo, quien tuvo dificultades para conectarse con el juego ofensivo del equipo de Gallardo.

Sin embargo, Estrada volvió a quedarse fuera de la convocatoria y su ausencia sigue generando preguntas. Algunos medios han señalado que su exclusión estaría relacionada con motivos extrafutbolísticos, aunque hasta ahora esa versión no ha sido confirmada ni desmentida oficialmente.

El delantero, además, fue durante varios años una pieza habitual de la Selección de Ecuador. Gustavo Alfaro lo tuvo como uno de sus jugadores de confianza y Estrada incluso formó parte de la convocatoria para el Mundial de Qatar 2022. Ahora queda detrás de Juan Riquelme Angulo, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez y Sneyder Porozo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de noviembre, en la fecha FIFA del 10 al 17 del mes. En este parón, solo se jugarán 2 partidos, no se harán 3 y será una fecha como las anteriores. Por lo cual, se espera que Ecuador anuncie nuevos rivales muy pronto.

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