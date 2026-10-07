Los jugadores que Marcelo Gallardo dejaría fuera de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador arrancó la era de Marcelo Gallardo y hay jugadores que no serían considerados para el mes de noviembre.

La última fecha FIFA dejó varias conclusiones para Marcelo Gallardo y no todos los jugadores de la Selección de Ecuador salieron bien parados. Algunos no lograron aprovechar las oportunidades que tuvieron y, tomando en cuenta las propias advertencias del entrenador argentino, podrían quedarse fuera de las próximas convocatorias para los amistosos de noviembre.

Entre los nombres que más se complicaron aparecen Jeremy Sarmiento, Kevin Rodríguez, Yaimar Medina y Alan Minda. Ninguno logró consolidarse con muchos minutos durante el semestre en sus respectivos clubes y, durante esta fecha FIFA, tampoco consiguieron marcar una diferencia suficiente como para tener asegurado un lugar en el siguiente llamado.

Gallardo ya había sido bastante claro con este tema. El técnico de Ecuador advirtió que los futbolistas que no tengan continuidad en sus equipos llegarán a la Selección sin el ritmo necesario para competir al máximo nivel. Precisamente, ese es uno de los principales problemas que tienen Sarmiento, Rodríguez, Medina y Minda de cara a noviembre.

La situación puede complicarse todavía más con el regreso de varios referentes. Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata volverían a estar disponibles para la Selección y eso reduce los espacios para quienes no vienen teniendo regularidad. Si estos jugadores no consiguen destacar en sus clubes durante las próximas semanas, tendrán todavía menos argumentos para convencer a Gallardo.

También quedaron expuestos otros futbolistas que sí fueron convocados en esta fecha FIFA, como Jordy Caicedo, Jackson Porozo y Ángelo Preciado. El rendimiento mostrado por ellos generó críticas entre los hinchas.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de noviembre, en la fecha FIFA del 10 al 17 del mes. En este parón, solo se jugarán 2 partidos, no se harán 3 y será una fecha como las anteriores. Por lo cual, se espera que Ecuador anuncie nuevos rivales muy pronto.

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