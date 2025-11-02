Los hinchas de Barcelona no perdonan a este jugador tras el empate vs. Católica: “Deben sacarlo ahorita mismo”

Barcelona SC cerró la jornada de LigaPro del domingo visitando a U. Católica en un partido clave para la pelea del cupo directo a Copa Libertadores. Los ‘toreros’ dejaron escapar la victoria en la última del partido y los hinchas volvieron a explotar en redes sociales.

El gol en la última jugada llega gracias a una mano de Xavier Arreaga, quien este año cometió varios errores en los tres torneos. “Debe irse del equipo inmediatamente”, “es impresentable, su lentitudo lo hace cometer errores, no sé como es convocado a la Selección”.

Xavier Arreaga regresó a Barcelona como uno de los fichajes más sonados por su trayectoria en el exterior y experiencia en la Selección, sin embargo este año fue de los más apuntados por los hinchas.

Solo en este hexagonal cometió errores en los partidos contra Independiente del Valle y Liga de Quito, y ahora contra U. Católica le costó dos puntos importantes al club.

No fue el único señalado, una vez más Johnny Quiñónez fue criticado por su falta de protagonismo en el juego pese a que es el único jugador titular indiscutible para Ismael Rescalvo.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

