Ismael Rescalvo no termina de convencer a los hinchas de Barcelona tras algunos resultados adversos como la eliminación en Copa Ecuador o la goleada ante Liga de Quito. Este domingo se conoció que uno de los DTs ex Emelec ya tenía todo arreglado antes que el español.

Salvador Capitano contó en Radio Atalaya que tenía todo arreglado con Barcelona tras la salida de Segundo Castillo. “Tenía ya un acuerdo con Alfaro, pero el presidente me propuso algo que no me gustó, me negué y parece que se enojó y ahí quedó todo”, dijo el DT.

Luego de eso, Alfaro Moreno salió de Barcelona del cargo de director deportivo y Rescalvo firmó como DT del club. Actualmente están 2dos en la tabla con 57 puntos, y hoy juegan un partido clave contra U. Católica.

Tras el 3-0 de Liga de Quito, trascendió que Rescalvo puso a disposición de la directiva su cargo, sin embargo fue ratificado no solo por el tema económico si no por la falta de alternativas.

Se conoce que el despido de Rescalvo costaría más de 700 mil dólares al club, cifra que Barcelona no podría asumir. Esta semana trascendió que al plantel se le deben 3 meses.

Publicidad

Publicidad

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

ver también El club extranjero que quiere juntar a Claudio Spinelli con Janner Corozo

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.