Los millones que recibirá Barcelona por Bruno Caicedo ¿regalado o venta histórica?

Bruno Caicedo dejará Barcelona pero no será por una millonaria cifra como muchos pensaban, aún así habrá una venta importante.

Por Gustavo Dávila

Los millones que recibirá Barcelona por Bruno Caicedo ¿regalado o venta histórica? Foto: Barcelona
Bruno Caicedo será la siguiente venta importante de Barcelona SC, el extremo ecuatoriano seguirá su carrera en el Vancouver Whitecaps. En la prensa manejaban dos cifras y ya se conoce finalmente cuánto deja la salida del juvenil ecuatoriano.

Según el periodista Gabryel Pacheco, Barcelona SC venderá a Bruno Caicedo por cerca de 1.2 millones de dólares. Esto descarta la versión de que su salida sería por cuatro millones.

Es la segunda venta de un canterano que realiza Barcelona tras haber vendido a Allen Obando al Grupo Atlético de Madrid, quiénes lo cedieron al Inter Miami. Esa venta fue por 2.5 millones.

A sus 21 años tendrá su primera experiencia internacional tras haber jugado en el primer equipo por dos temporadas, una de ellas cedido al Orense SC de Machala donde tuvo regularidad.

No es el único canterano del primer equipo que podría salir, desde Perú reportan que Universitario de Deportes de Javier Rabanal lo quiere fichar a Jandry Gómez, otro de los jóvenes elementos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Barcelona descarta a Benedetto y va por dos delanteros extranjeros

En resumen

  • Barcelona SC venderá a Bruno Caicedo al Vancouver Whitecaps por 1.2 millones de dólares.
  • El extremo de 21 años registró pasos previos por el primer equipo y Orense SC.
  • Jandry Gómez es otro canterano que podría salir tras el interés de Universitario de Deportes.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
