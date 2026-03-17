Tiago Nunes tomó una firme decisión y finalmente decidió “borrar” a este jugador del once de Liga de Quito para enfrentar a Leones. El entrenador acaba cumpliendo uno de los pedidos de la hinchada y sacó a este jugador del once inicial.

Liga de Quito confirmó su once para jugar ante Leones y se destaca que no está Gabriel Villamil y Janner Corozo en el once. El jugador boliviano no ha comenzado bien en esta temporada y es de los más criticados de los hinchas. Sin embargo, salía como titular en los partidos.

Ahora se confirma que Nunes lo borró. Villamil va al banco y dependiendo cómo vaya el partido es probable que ni juegue. El boliviano también tiene la cabeza en jugar el repechaje al Mundial con su país, por lo cual, no estaría concentrado al 100%.

Nunes va tomando decisiones de este estilo porque sus jugadores ya no le vienen respondiendo. En el partido anterior contra Universidad Católica, el DT brasileño también dejó fuera del once a Allala. El club necesita volver a encontrarse con la victoria.

Otro jugador que Nunes borró en Liga de Quito es Janner Corozo. El fichaje estelar de LDU comienza como suplente en este partido, y es algo que también pedían varios aficionados. El ex Barcelona SC solo fue clave en el debut del campeonato ante Orense.

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¿A qué hora juega Liga de Quito contra Leones y qué canal lo pasa?

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El partido de Liga de Quito contra Leones se podrá ver desde las 19H00 de este martes 17 de marzo de 2026. El encuentro será transmitido por Zapping Sports y también Teleamazonas en señal abierta.

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En síntesis:

Tiago Nunes respondió a las críticas y dejó en la suplencia a Gabriel Villamil para el duelo de Liga de Quito ante Leones del Norte.

respondió a las críticas y dejó en la suplencia a para el duelo de Liga de Quito ante Leones del Norte. El extremo Janner Corozo , fichaje estelar de la temporada, también perdió la titularidad tras su bajo rendimiento en las últimas fechas.

, fichaje estelar de la temporada, también perdió la titularidad tras su bajo rendimiento en las últimas fechas. El partido se disputa este martes 17 de marzo a las 19:00, en una jornada donde el DT brasileño se juega su continuidad en el club.

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