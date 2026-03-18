Mientras continúa con la reforma de su estadio, el Real Betis mudó su localía al estadio La Cartuja de Sevilla, sede también de la final de la Copa del Rey que disputarán Atlético de Madrid y Real Sociedad el próximo 18 de abril. En el último encuentro del equipo que dirige Manuel Pellegrini se estrenó una sala especial replicando la del Benito Villamarín, hasta ese momento el único estadio de España que tenía un espacio exclusivo para que personas con autismo o con discapacidad cognitiva puedan disfrutar de los partidos en un entorno adecuado a sus necesidades.

La iniciativa de Betis fue impulsada a través de su Fundación y se utilizó por primera vez durante el empate frente a Celta de Vigo, el domingo pasado. Es un palco equipado con materiales y actividades interactivas, además de contar con la posibilidad de regular la iluminación. Todo estos detalles buscan que las personas se sientan seguras, relajadas y tengan la opción de ver el partido detrás de un cristal hermético.

Las luces del estadio y los sonidos que se generan con más de 60 mil hinchas que pueden llenar las tribunas de La Cartuja son “amenazas” para que quienes padecen autismo, discapacidad cognitiva o trastorno de la conducta puedan disfrutar de un partido de fútbol. Por eso, esta sala sensorial genera una atmósfera segura que permite controlar los estímulos a los que se exponen.

Los vínculos de la Fundación Betis para sus tareas sociales

Esta iniciativa del club bético fue también acompañada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que dispondrá del uso de la sala sensorial en los partidos que organice en el Estadio La Cartuja, como la próxima final de la Copa del Rey u otros partidos oficiales de la selección femenina o masculina, que suelen jugar de local allí.

También la Fundación Betis fue fundamental a través de su relación con Autismo Sevilla para avanzar con este proyecto. De hecho, le entregará tres entradas por partido para que sus miembros puedan disfrutar de ver fútbol en un espacio adaptado a sus necesidades. Mientras que cualquier hincha puede contactarse con el club para gestionar la compra de tickets para la sala sensorial a través del correo kapacita@realbetisbalompie.es

Las fotos del palco sensorial en La Cartuja

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River e Independiente, pioneros en Argentina

El Monumental y el Libertadores de América son dos estadios que en Argentina que dieron el puntapié para generar espacios especiales destinados similares a los que Betis estrenó en La Cartuja. En Núñez, River lo inauguró en 2024 mientras que el año pasado el arquero Rodrigo Rey fue el impulsor para que Independiente también tuviera su palco sensorial en Avellaneda.

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Datos clave

El Real Betis de Manuel Pellegrini estrenó una sala sensorial en el estadio La Cartuja .

de estrenó una sala sensorial en el estadio . La RFEF usará el espacio en la final de Copa del Rey el 18 de abril.

usará el espacio en la el 18 de abril. La Fundación Betis entregará tres entradas por partido a miembros de Autismo Sevilla.

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