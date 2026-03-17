La Selección de Ecuador aún no tiene convocados oficiales para los partidos amistosos ante Marruecos y Países Bajos. Sin embargo, ya varios nombres se van sabiendo. Ahora se confirmó que Beccacece también tuvo en cuenta a un jugador de Emelec para que esté como sparring.

El mismo presidente de Emelec, José David Jiménez, confirmó que Luis Fragozo está trabajando con la Selección de Ecuador, al formar para de una lista de ‘sparrings’ de Beccacece. Como ya es habitual, el DT ha llamado a varios juveniles del fútbol ecuatoriano.

A diferencia de otros llamados, Fragozo en esta ocasión llega jugando con Emelec y siendo protagonista. Con la camiseta del ‘Bombillo’, el jugador ha sumado varios minutos y ahora no aparece como una promesa sino como una opción para el ataque azul.

Fragozo apenas tiene 15 años y aunque es casi imposible que lo convoquen para el Mundial 2026, sí es probable que el jugador pueda seguir sumando minutos en estas convocatorias y se gane un lugar de a poco en ‘La Tri’. Su nivel en Emelec viene siendo de lo mejor de la plantilla.

Fragozo viene sumando minutos en Emelec. (Foto: Imago)

Desde su llegada a la Selección de Ecuador, Beccacece ha llamado a varios jugadores jóvenes para las convocatorias. Algunos incluso se han quedado y debutado con ‘La Tri’. Varios pasaron de invitados y jugadores fijos de la convocatoria de ‘La Tri’.

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Los números de Fragozo en esta temporada con Emelec

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Fragozo ha jugado ya 3 partidos en esta temporada con Emelec, sumando en cancha más de 30 minutos. El jugador de 15 años se quedó en el club azul para esta temporada porque le prometieron más minutos y la posibilidad de seguir creciendo en el club.

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En síntesis:

Luis Fragozo , joya de 15 años de Emelec , fue confirmado por el presidente del club como invitado de Sebastián Beccacece para los amistosos ante Marruecos y Países Bajos.

, joya de 15 años de , fue confirmado por el presidente del club como invitado de para los amistosos ante Marruecos y Países Bajos. El juvenil azul suma 3 partidos esta temporada y se perfila como una de las apuestas a futuro del DT de “La Tri” bajo la figura de sparring.

esta temporada y se perfila como una de las apuestas a futuro del DT de “La Tri” bajo la figura de sparring. Aunque su presencia en el Mundial 2026 es improbable por su edad, su protagonismo en el primer equipo eléctrico aceleró su acercamiento a la Selección de Ecuador.

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