La Copa Africana de Naciones que se disputó en Marruecos entre diciembre del año pasado y enero último ya es catalogada, por lejos, como la competencia más polémica en la historia del continente. Es que a todo lo que sucedió con la organización a lo largo del torneo y particularmente en la Final (con Senegal retirándose de la cancha y con las peleas que se dieron tanto en las gradas como entre los protagonistas dentro del campo) ahora se le añade la decisión de la CAF.

El combinado senegalés le había ganado el partido a los marroquíes por un marcador de 1 a 0 con un tanto de Pape Gueye, repitiendo así la consagración que ya había conseguido en la edición 2021. No obstante, la confederación competente resolvió que los jugadores violaron el reglamento al abandonar el terreno de juego luego de que el árbitro sancionara penalti a favor de Marruecos (el cual fue lanzado por Brahim Díaz directo a las manos del portero Édouard Mendy).

Por lo que este martes 17 de marzo anunciaron que daban por ganador a Marruecos por un resultado de 3 a 0, decisión que generó indignación no solo en Senegal, sino también en el ambiente del fútbol en general. En tanto que en el país que fue anfitrión del campeonato se desataron festejos en varias de las principales ciudades como Rabat, Tánger, Casablanca y Marrakech.

Frente a esta resolución pocas veces antes vista, la FSF (Federación Senegalesa de Fútbol) está obligada a devolver el trofeo de la Copa Africana de Naciones a la CAF, para que la entidad, a su vez, se la entregue a Marruecos. Sin embargo, Senegal se niega a desprenderse de la copa y hasta amenazó a la entidad con iniciar acciones legales.

”La Federación Senegalesa de Fútbol denuncia esta decisión injusta, sin precedentes e inaceptable, que desacredita al fútbol africano”, apuntó la entidad responsable de fútbol en Senegal y advirtió que se respaldarán en el TAS: ”En defensa de sus derechos y de los intereses del fútbol senegalés, la Federación iniciará, a la mayor brevedad posible, un procedimiento de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de Lausana”.

La FSF, firme en su postura de no soltar la Copa Africana de Naciones

”La Confederación Africana de Fútbol (CAF) es corrupta, y las reacciones en todo el mundo tras esta decisión confirman la indignación total. Quiero tranquilizar a todo el pueblo senegalés. Senegal tiene la razón y la victoria está de su lado. La copa no saldrá del país”, dijo Abdoulaye Sow, secretario general de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), en declaraciones a Le Soleil apenas se conoció el veredicto de la CAF.

Publicidad

Publicidad

ver también Copa Africana: acusan a Sadio Mané y Achraf Hakimi de arreglar el penal de Brahim Díaz

ver también Marruecos se apoyará en el reglamento para que le den por ganada la Copa Africana de Naciones

En síntesis