Barcelona descarta a Benedetto y va por dos delanteros extranjeros

Barcelona SC finalmente no le concederá a César Farías el fichaje de Darío Benedetto y los amarillos van por otras opciones. Los ‘amarillos tienen en carpeta a dos delanteros.

José Neris y Marcelo Pérez son los dos delanteros que ahora quiere Barcelona según el periodista Eduardo Erazo. Ambos son extranjeros y no pasan de los 25 años de edad.

José Neris viene del Montevideo City Torque de Uruguay pero tiene también la oferta del América de Cali de Colombia, mientras Marcelo Pérez estuvo cedido en Huracán de Argentina y regresó a Sportivo Luqueño.

El DT venezolano ha pedido dos delanteros más, por el momento tienen al ‘Toto’ Núñez y a Miguel Parrales, y quiere un par de ofensivos más. La salida de Bruno Caicedo dejará recursos pero deja un espacio abierto.

Benedetto era la opción principal para el entrenador pero su presente de dos años sin goles sumado a algunos análisis de su posible falta de adaptación a la altura hicieron que la directiva desista.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Marcelo Pérez – Sportivo Luqueño.

