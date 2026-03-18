Atlético Nacional volvió a perder contra Millonarios en el Clásico nacional y otra vez Diego Arias quedó expuesto. Este miércoles dieron a conocer que el ‘Verdolaga’ sumó un nuevo entrenador como candidato.

El argentino ‘Kily’ González es el nuevo candidato para dirigir a Atlético Nacional en reeemplazo de Arias. La información la dio el periodista Guillermo Arango en la FM Más Fútbol, quien también detalló que hay dos candidatos más además del ex DT de Rosario Central, Unión y Platense.

Desde la eliminación contra el mismo Millonarios en Copa Sudamericana los dueños del equipo han estado buscando un nuevo entrenador. Este año, la plantilla de Atlético Nacional es la más cara del torneo.

Otros nombres como Ariel Holan, Pablo Repetto, Reinaldo Rueda, Alejandro Restrepo se han sumado desde semanas, todo como especulación. Diego Arias tiene el respaldo del presidente y dirección deportiva, mas no de los dueños.

Tras el encuentro, Diego Arias acusó el impacto que tuvo la doble expulsión que terminó en dos goles posteriores para el 3-0 de Millonarios, con enfásis en la de Campuzano.

Atlético Nacional le lleva estos puntos a Millonarios en la Liga Colombiana I-2026

Luego de la derrota 3-0 por la fecha 12 de la Liga Colombiana I-2026, Atlético Nacional quedó con 24 puntos y le lleva 7 unidades a Millonarios. El equipo ‘Verdolaga’ tiene un partido disputado menos que ‘Millos’ y volverá jugar cuando enfrente a Internacional de Bogotá el sábado 21 de marzo a las 8:30 P.M.

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Campuzano dejó con nueve jugadores a Atlético Nacional.

En resumen