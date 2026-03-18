El PSG le dio una paliza al Chelsea por la UEFA Champions League con una goleada 0-3 en Londres para un global 8-2 y ahora darían un segundo golpe al club inglés. El PSG alista una fortuna para fichar a Moisés Caicedo, titular del club inglés.

Moisés Caicedo está pensando en salir del Chelsea tras el mal presente y el serio riesgo de quedarse fuera de la UEFA Champions League. El PSG alista más de 120 millones de euros para fichar al ecuatoriano.

Con un salario de 15 millones de dólares al año, seis más de lo que gana en el Chelsea. El PSG es de los pocos equipos que puede sacar a Moisés Caicedo de la Premier League.

No es el único interesado en aprovecharse del mal momento del Chelsea, Real Madrid y Manchester City también están dispuestos a pagar más de 100 millones por el ex Independiente del Valle.

En lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 39 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 1 asistencia. El ecuatoriano es de lo mejor, pero en este año su equipo tampoco ha podido acompañarlo como en otros años.

Los clubes interesados en Moisés Caicedo

Este nuevo valor de mercado de Moisés Caicedo también llega en el contexto de una posible salida de Chelsea. El ecuatoriano estaría afuera si no entran a Champions League y ahora se metió en planes de equipos como Real Madrid, Manchester City y PSG.

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Chelsea vs. PSG – Moisés Caicedo.

En resumen