Los puntos que separan a Marcelo Gallardo de la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo suena como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador pero hay algunos temas que no resuelven con el DT argentino.

Marcelo Gallardo empezó a sonar con fuerza como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, los contactos son reales y ahora hablan de qué temas tienen que resolverse para la llegada del DT argentino a la ‘Tri’.

Según el periodista Maximiliano Grillo en Radio Activa, Marcelo Gallardo no tendría impedimento en adaptarse al presupuesto económico de la FEF. De igual forma adelantó un tema a tratar que sí es un impedimento no solo para él si no para otros entrenadores.

“El lugar de residencia sí es un tema a conversar, pero ambas partes están haciendo esfuerzos”, esto se da en el marco de rumores que apuntan a que varios entrenadores y jugadores rechazan continuar sus carreras en Ecuador por el tema de la inseguridad.

Otro punto a favor de Ecuador es el tema deportivo, el comunicador apunta a que el ex River Plate ve en los jugadores “un buen material para conseguir resultados”.

Competencia no le falta a la ‘Tri’, con ofertas de la MLS y de Medio Oriente también sobre la mesa de Marcelo Gallardo. El DT viene de unos meses libre desde que dejó River.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Marcelo Gallardo – River Plate.

En resumen