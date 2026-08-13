Sonó para la Selección de Ecuador y ahora acaba de quedarse sin equipo ¿mejor que Gallardo?

La Selección de Ecuador no tiene entrenador oficial y reportan que uno de los candidatos más sonados se acaba de quedar sin club.

La Selección de Ecuador no encuentra entrenador pero al parecer la lista de candidatos se ha reducido a Luis Zubeldía y Marcelo Gallardo. En medio de rumores, las condiciones por el ex Liga de Quito se le facilitaron a la FEF.

Fluminense comunicó la salida de Luis Zubeldía y disparó rumores de que el acuerdo para que sea el reemplazo de Sebastián Beccacece ya es un hecho. Lo llamativo es que la salida fue en medio de la llave de los 8vos de final vs. Independiente Rivadavia.

Si el club brasileño decidió cesarlo del cargo por malos resultados, Zubeldía llegaría gratis a Ecuador, caso contrario significa que la FEF pagaría los 600 mil dólares de su cláusula.

Con el ‘Flu’ ganó la Taca Guanabara, uno de los torneos estatales que juegan antes del inicio del Brasileirao, con Liga de Quito ganó LigaProp y Copa Sudamericana 2023.

Comunicado Fluminense

Los otros clubes que habrían contacado a Luis Zubeldía

Luis Zubeldía también entró en planes de los argentinos Boca Juniors y Racing, los colombianos Atlético Nacional y América de Cali y los brasileños Corinthians antes de que firme con Sao Paulo y luego Fluminense.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

En resumen