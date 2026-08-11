Nuevo entrenador rechaza a la Selección de Ecuador ¿quiénes quedan?

Se conoce que un nuevo entrenador ha cerrado la puerta a dirigir a la Selección de Ecuador a falta de un mes para la nueva fecha FIFA.

Una de las grandes dudas pendientes que tiene la Selección de Ecuador para las siguientes fechas FIFA es quién estará al frente como nuevo entrenador. Este martes se conoció que un nuevo DT ha rechazado dirigir a la ‘Tri’.

En México aseguran que Guillermo Almada ha descartado salir del América de la Liga MX. El DT uruguayo era uno de los nombres que más fuerza tomó para reemplazar a Sebastián Beccacece.

Almada siempre deja en sus nuevos contratos facilidades para las selecciones de Ecuador, Uruguay y México, sin embargo el DT no tiene intención de irse de las Águilas, con quiénes firmó hace poco.

Bajo el mando de Almada, el América está invicto tanto en Liga MX como en Leagues Cup. En tema salarial, la diferencia no es mucha con los 2.8 millones que ofrecería Ecuador.

Almada se suma así a Marcelo Gallardo, Roberto Martínez, Luis Zubeldía entre otros nombres que han declinado la posibilidad de dirigir a la Selección de Ecuador.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Guillermo Almada – América de México.

En resumen