Nuevo entrenador rechaza a la Selección de Ecuador ¿quiénes quedan?

Una de las grandes dudas pendientes que tiene la Selección de Ecuador para las siguientes fechas FIFA es quién estará al frente como nuevo entrenador. Este martes se conoció que un nuevo DT ha rechazado dirigir a la ‘Tri’.
En México aseguran que Guillermo Almada ha descartado salir del América de la Liga MX. El DT uruguayo era uno de los nombres que más fuerza tomó para reemplazar a Sebastián Beccacece.
Almada siempre deja en sus nuevos contratos facilidades para las selecciones de Ecuador, Uruguay y México, sin embargo el DT no tiene intención de irse de las Águilas, con quiénes firmó hace poco.
Bajo el mando de Almada, el América está invicto tanto en Liga MX como en Leagues Cup. En tema salarial, la diferencia no es mucha con los 2.8 millones que ofrecería Ecuador.
Almada se suma así a Marcelo Gallardo, Roberto Martínez, Luis Zubeldía entre otros nombres que han declinado la posibilidad de dirigir a la Selección de Ecuador.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?
Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.
Guillermo Almada – América de México.
En resumen
- Un nuevo candidato descartó la posibilidad de asumir la dirección técnica de la Selección de Ecuador tras no concretar un acuerdo con la FEF en esta temporada 2026.
- La negativa del estratega frena una de las opciones principales de la directiva y achica la lista de alternativas para el banquillo de La Tri.
- Se reveló la nómina de entrenadores que continúan en carrera para asumir el liderazgo del proyecto deportivo nacional.