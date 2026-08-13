Noticias Barcelona SC HOY: Entrenador para el 2027, rumores de salidas y posibles elecciones

Barcelona SC tiene algunas novedades en una semana en la que se quedó sin presidente y entrenador de forma abrupta.

Barcelona SC empieza a tener algo de calma administrativa luego de la salida de Antonio Álvarez de la presidencia del club y la llegada oficial de Miguel Montalvo. A nivel deportivo hay rumores de salidas de jugadores importantes, así como la duda de si habrá o no elecciones.

Pablo Trobbiani ¿interino o entrenador de Barcelona?

Más allá de las versiones iniciales, Pablo Trobbiani no es entrenador interino de Barcelona, si no el reemplazo oficial de César Farías. Su continuidad podría extenderse en el 2027 si consigue resultados positivos.

Miguel Montalvo, presidente de Barcelona por lo menos hasta diciembre

Pese a algunas sugerencias y pedidos de hinchas, Miguel Montalvo ratificó que no convocará a elecciones y se quedará en el cargo hasta diciembre. Lo engorroso del proceso y cómo paralizaría el día a día del club de forma imprevista fueron los argumentos explicados.

Salidas de titulares para el 2027

Darío Benedetto y José Contreras vuelven a estar como rumores de salidas de Barcelona, el delantero argentino y el arquero venezolano han sido figuras del club y tienen interés desde el exterior, Barcelona intentará mantenerlos.

En resumen

Barcelona SC ya proyecta su futuro deportivo e institucional con la mirada puesta en la planificación de la temporada 2027.

con la mirada puesta en la planificación de la temporada 2027. La directiva evalúa candidatos para asumir el banquillo técnico, mientras aumentan los rumores sobre la salida de varios jugadores del plantel actual.

del plantel actual. El panorama de la institución ‘torera’ incluye además el ambiente político frente a posibles elecciones presidenciales para definir la conducción del club.