La Selección de Ecuador presentó una nueva camiseta para el Mundial 2026, que no dejó indiferente a ningún aficionado. Puesto que, a muchos les gusta y a otros no tanto, sin embargo, ahora trasciende un detalle escondido que muy pocos alcanzaron a ver en su lanzamiento.

En la parte de atrás de la camiseta de la Selección de Ecuador para este Mundial, hay un mensaje que dice: “Soñar, trascender y hacer historia”. Sin embargo, varias letras tienen pequeños detalles que hacen referencia al país y que lo vuelven aún más especial y épico.

En el la palabra “soñar”, se puede encontrar la tortuga de Galápagos, animal histórico y representativo de Ecuador. Mientras que, en “trascender” se encuentra una iguana y también se puede ver un picaflor, dos animales muy tradicionales de la costa ecuatoriana.

Por otro lado, en el resto del mensaje se encuentran el cacao y el condor, animal histórico de Los Andes, que incluso está en el escudo del país, y a que antes formaba parte del escudo de la FEF; pero el mismo fue renovado y por eso se lo cambió.

Los detalles ocultos en el mensaje de la camiseta de Ecuador. (Foto: Marathon)

Con esta nueva remera, la Selección de Ecuador va camino al quinto mundial de su historia y con la generación, que para muchos, es la mejor de toda su historia y con la que podrá competir por algo histórico en 2026. Jugadores como William Pacho, Moisés Caicedo y Piero Hincapié protagonizan el lanzamiento de esta camiseta.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Ecuador para el Mundial 2026?

La nueva camiseta de la Selección de Ecuador tiene un precio de 79.99 dólares en su versión manga corta, mientras que en manga larga llega un precio de 84.99. Las otras dos camisetas alternas y la del arquero tienen el mismo mensaje y también el mismo precio.

El fixture oficial de Ecuador en el Mundial 2026

Así será el calendario de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14 de junio de 2026)

Ecuador vs Curazao (20 de junio de 2026)

Ecuador vs Alemania (25 de junio de 2026)

En síntesis: