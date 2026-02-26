José Ayoví regresaría al fútbol ecuatoriano con campeón de LigaPro

En su momento fue una de las promesas del fútbol ecuatoriano, y ahora José Ayoví sería el fichaje de uno de los equipos campeones de LigaPro para el 2026. El ‘tricolor’ regresaría del exterior luego de varias temporadas.

Delfín SC podría ser el nuevo club de José Ayoví, el ecuatoriano volvería luego de cuatro años en el exterior. Su actual equipo es el Shijiazhuang Gongfu de la primera división de China.

Su último equipo ecuatoriano fue Mushuc Runa en el 2021, luego de eso fue a Comunicaciones de Guatemala dónde solo estuvo un año. En China llegó en el 2022.

A sus 34 años podría ser un fichaje de peso para el Delfín, quiénes se salvaron del descenso el año pasado y ahora siguen en la búsqueda de refuerzos con la directiva actual.

El palmarés de José Ayoví

Fue campeón ecuatoriano en dos ocasiones, del torneo local con Barcelona SC en el 2021 y campeón de la Copa Ecuador 2019 con Liga de Quito. En el exterior fue campeón en el Cafetaleros de México con el campeonato de Ascenso.

José Ayoví Liga de Quito.

Publicidad

Publicidad

ver también Piero Hincapié elige su equipo de LigaPro ¿fichaje para un futuro?

En resumen