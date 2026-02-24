Es tendencia:
César Farías quiere a un jugador de Liga de Quito para Barcelona

Barcelona SC no cierra su mercado de fichajes y ahora va por un jugador de Liga de Quito que en algún momento fue titular.

Por Gustavo Dávila

Era titular: Barcelona va por jugador de Liga de Quito Foto: IMAGO
Era titular: Barcelona va por jugador de Liga de Quito Foto: IMAGO

Barcelona SC no cierra su mercado de fichajes de LigaPro para este 2026 y no van por un camisetazo. César Farías ha pedido a un jugador de Liga de Quito que en su momento era titular.

Daniel De la Cruz podría dejar Liga de Quito por falta de minutos e ir a Barcelona, el lateral en el 2024 fue titular con ‘Vitamina’ Sánchez. Su proyección apuntaba a una salida al exterior.

El año pasado habría sido opción para México y Arabia Saudita por un traspaso de no menos de 2 millones de dólares, sin embargo al final se quedó y perdió espacio en el primer equipo.

Con Josué Caicedo, ‘Choclo’ Quintero, Leonel Quiñónez, Yerlin Quiñónez y Rodney Redes como las opciones de carrileros, es poco probable que De la Cruz tenga minutos con Tiago Nunes.

Barcelona por su parte dejaría ir a William Vargas y quedarían sin muchas variantes en los laterales. Dependerá de Liga si quiere reforzar a un rival directo de LigaPro.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Daniel de La Cruz – Foto: Getty.

Daniel de La Cruz – Foto: Getty.

¿Dónde ver la LigaPro este 2026?

Los partidos de Liga de Quito, Emelec, Barcelona, Independiente del Valle y el resto de LigaPro se pueden ver por Zapping Sports, contratado también en planes de Disney+.

En resumen

  • César Farías solicitó el fichaje de Daniel De la Cruz para reforzar a Barcelona SC.
  • El lateral de Liga de Quito fue tasado previamente en 2 millones de dólares.
  • Barcelona SC ya confirmó a 12 refuerzos, incluyendo a Darío Benedetto y Héctor Villalba.
Gustavo Dávila
